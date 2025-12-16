Malatya'da kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Malatya'da sürücü hataları ve aşırı hız nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Malatya'da, farklı noktalarda meydana gelen 5 ayrı trafik kazası KGYS kameralarınca kaydedildi. Kazaların 3'üne motosikletlerin karıştığı dikkat çekerken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarının ihlali sonucu meydana geldiği görüldü.

Meydana gelen kazalarda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. - MALATYA