Malatya'da kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Malatya'da kazalar KGYS kameralarına yansıdı
Güncelleme:
Malatya'da sürücü hataları ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen 5 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Kazalar dikkatsizlik ve trafik kurallarının ihlali sonucu meydana geldi.

Malatya'da sürücü hataları ve aşırı hız nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Malatya'da, farklı noktalarda meydana gelen 5 ayrı trafik kazası KGYS kameralarınca kaydedildi. Kazaların 3'üne motosikletlerin karıştığı dikkat çekerken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarının ihlali sonucu meydana geldiği görüldü.

Meydana gelen kazalarda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. - MALATYA

