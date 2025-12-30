Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 75 bin 376 adet sentetik ecza ele geçirildi

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen operasyonla 75 bin 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 75 bin 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takip sonucu Malatya-Sivas karayolu üzerinde bir aracı durdurdu. Araçta ve araçta bulunan 2 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 75 bin 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

