Malatya'da Torbacılara Operasyon: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, halkın yoğun olduğu park ve alışveriş merkezi çevrelerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların yapılan üst aramalarında 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet blister, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet payp isimli aparat ele geçirildi.

V.D., M.O. ve M.G. isimli 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA