Malatya'da Torbacılara Operasyon: 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Malatya'da yapılan çalışmalarda, sokak satıcıları olarak bilinen torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu park ve alışveriş merkezi çevrelerinde denetim yaparken 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda sentetik ecza maddesi, blister ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da, halkın yoğun olduğu park ve alışveriş merkezi çevrelerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların yapılan üst aramalarında 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet blister, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet payp isimli aparat ele geçirildi.
V.D., M.O. ve M.G. isimli 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA