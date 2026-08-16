Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen fiziki takipli operasyonda, 8 şüphelinin üzerinde 903 sentetik ecza hapı, 38 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli yapılan çalışmalar neticesinde 8 şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 903 adet sentetik ecza hapı, 38 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı