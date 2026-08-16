Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen fiziki takipli operasyonda, 8 şüphelinin üzerinde 903 sentetik ecza hapı, 38 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli yapılan çalışmalar neticesinde 8 şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 903 adet sentetik ecza hapı, 38 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu: Bylock yerine...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı

Yüzlerce kişi yürüyüşe geçti! Bir kez daha sınıra doğru akın ettiler
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu

Galatasaray'a geliyor! İşte şimdi Süper Lig alev alacak
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu

Gören duyan soluğu deniz kenarında aldı! Kova kova çıkardılar
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

Sadakatin vedası: Hakkınızı helal edin
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı