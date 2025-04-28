Malatya'da Torbacı Operasyonu: 6 Tutuklama
Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Malatya'da torbacı operasyonu: 6 tutuklama
MALATYA - Malatya'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takiplerin ardından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
14 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda zanlılara ait 6 ikamet ile 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, mobilya suntası içerisine gizlenmiş 5.359 gram metamfetamin maddesi,11.057 adet sentetik ecza maddesi,36 gram esrar maddesi,11 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 216 adet fişek ele geçirildi.
Olaylarda gözaltına alınan 6 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.