Malatya'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama

Malatya'da narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 478 gram sentetik kannabinoid, bin 611 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı