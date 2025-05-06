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Malatya'da Tırın Erkenek Tüneli'nde Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Malatya'da Tırın Erkenek Tüneli'nde Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
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Malatya-Adıyaman kara yolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nde meydana gelen tır kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Malatya- Adıyaman kara yolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nde bir tırın duvara çarptığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Özkan Kanca idaresindeki 23 ACF 992 plakalı tır, tünel içerisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu duvara çarpmış ve sürücü ağır yaralanmıştı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde tırın kontrolden çıkarak hızla tünel duvarına çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor. Kaza anının saniye saniye kaydedildiği video, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Öte yandan, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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