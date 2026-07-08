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Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu araç hurdaya dönerken sürücü yaralandı.

Malatya'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken feci kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, OSB istikametine seyreden 06 PUY 44 plakalı Mercedes marka tıra aynı yönde ilerleyen 06 EYF 054 plakalı Nissan marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce savrularak hurdaya dönerken, otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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