Malatya'da Tır, Küçükbaş Hayvan Sürüsüne Çarptı: 13 Hayvan Telef Oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde geri manevra yapan tır, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Olayda 13 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Kınalıtaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün geri manevra yaptığı tır, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünü fark etmeyerek çarptı. Olayda, 13 küçükbaş hayvan telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA