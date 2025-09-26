Malatya'da Tır, Küçükbaş Hayvan Sürüsüne Çarptı: 13 Hayvan Telef Oldu
Doğanşehir ilçesinde geri manevra yapan bir tır, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarparak 13 hayvanın telef olmasına yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Kınalıtaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün geri manevra yaptığı tır, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünü fark etmeyerek çarptı. Olayda, 13 küçükbaş hayvan telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa