Malatya'da Tır ile Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı
Malatya-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, arıza nedeniyle bekleyen tıra çarpan traktör sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da tır ile traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Malatya- Kayseri kara yolu Darende ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan İ.K. (49) idaresindeki 44 HN 424 plakalı traktör, yolun sağ şeridinde arıza nedeniyle bekleme yapan M.M.A. (53) yönetimindeki 58 BB 003 plakalı tıra çarptı.
Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa