Malatya'da Tır ile Çarpışan Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Tır ile Çarpışan Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen kazada, traktör ile tırın çarpışması sonucu traktör sürücüsü Halil Şahin hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya'da tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gündüz saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Bahri Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Şahin idaresindeki 02 AFU 538 plakalı traktör, 23 AEH 140 plakalı Mercedes marka tırla çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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