Malatya'da Ticari Taksi Devrildi: 1 Yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir ticari taksi devrildi. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi devrilerek ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 44 T 0020 plakalı ticari taksi, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. Kazada araçta bulunan B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

