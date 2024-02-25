Malatya'da Ters Dönen Otomobil Park Halindeki Kamyonete Çarptı

Malatya'da kontrolünden çıktıktan sonra ters dönen otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Kaza, 07.00'da Battalgazi ilçesi Halfetin Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli caddesi üzerinden çevreyolu istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 61 ADK 137 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 58 ADZ 207 plakalı kamyonete çarparak ters döndü. Kazada, şans eseri olmaz iken sürücü aracı bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsüne ulaşılması için çalışma başlatıldı. - MALATYA