Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

MALATYA (İHA) - Malatya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonunda sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon yapıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet örgütsel paylaşmaların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa