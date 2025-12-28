Haberler

Malatya'da temizlik aracı ile çarpışan araç refüje çıktı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir temizlik aracı ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil refüje çıkarak sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da temizlik aracı ile çarpışan otomobil orta refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Battalgazi İlçesi Recai Kutan caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Battalgazi istikametine seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki 44 AIG 697 plakalı temizlik aracı ile aynı yöne seyreden 44 LV 248 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada refüje çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
