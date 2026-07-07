Temelindeki göçük sonrası apartman mühürlendi

Malatya'da bir inşaatta yürütülen temel kazısı sırasında bitişiğindeki apartmanın temelinde meydana gelen göçük sonrası tahliye edilen bina, yapılan teknik incelemenin ardından mühürlendi.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta sürdürülen temel kazısı sırasında bitişikte bulunan apartmanın temelinde göçük oluşması üzerine çalışmalar durdurulurken, ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerin ardından tedbir amacıyla tahliye edilen apartmanda, teknik inceleme gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucunda güvenlik gerekçesiyle apartman mühürlenirken, bina çevresindeki güvenlik önlemleri de sürdürüldü.

Sokağın araç ve yaya trafiğine kapatıldığı olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı