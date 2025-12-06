Silahla yaralayıp aracına aldığı şahsı yol kenarına atıp kaçtı

Malatya'da iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralanırken, şüpheli aracına aldığı yaralıyı bir başka noktaya götürdükten sonra yol kenarına atarak olay yerinden kaçtı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi.İddiaya göre, bölgedeki dağlık bir alanda F.K. (32) ile A.S.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.S.M. tabancayla F.K.'nin sol bacağına ateş etti. Yaralanan F.K., A.S.M. tarafından araca alınarak Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi'ne getirildi. Şüpheli yaralıyı burada yol kenarına atarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı F.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.K. önce Battalgazi Devlet Hastanesi'ne ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. - MALATYA