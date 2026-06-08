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İki oğluyla gittiği ev baskınında bıçaklandı

İki oğluyla gittiği ev baskınında bıçaklandı
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Malatya'da gündüz tartıştığı kişilerin evine iki oğluyla giden şahıs bıçakla yaralanırken, evdeki 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da, daha önce tartıştığı kişilerin evine iki oğluyla birlikte giden şahıs bıçakla yaralanırken, evde bulunan 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Site Sokak'ta yaşayan E.Ç. ve H.Ç. ile gündüz saatlerinde tartışan Y.Ö., daha sonra oğulları C.Ö. ve C.Ö. ile birlikte şahısların ikametine gitti. Taraflar arasında çıkan kavgada Y.Ö. aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, E.Ç. ile H.Ç. ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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