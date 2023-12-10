Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası köpek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Malatya'da su kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Salkım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir su kuyusu içerisine yavru bir köpeğin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler yaptıkları çalışma ile yavru köpeği bulundukları yerden çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı. - MALATYA