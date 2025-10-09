Haberler

Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyonda 9 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen operasyonda sokak satıcılarına ait çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcılarına yönelik olarak projeli dosya kapsamında operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 595 adet sentetik ecza hap, 745 gram metamfetamin ile birlikte farklı miktarlarda çeşitli narkotik madde ele geçirilirken, 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
