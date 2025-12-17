Malatya'da 3 bin 644 sentetik ecza ele geçirildi: 3 tutuklama
Malatya'da düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarından 3 bin 644 adet sentetik ecza ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 644 adet sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli operasyonda 1 araç, 2 ikamet ve 3 şüpheli şahıs üzerinde arama yapan ekipler, 3 bin 644 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA