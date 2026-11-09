Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve adresinde 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Bir şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 3 kilo 278 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Fransa, yüzlerce markete siber saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu

Milyonlarca dolara mal olan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttular
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da 4 araç birbirine girdi! Sürücü kaçıp arazide saklandı

Ortalık savaş alanına döndü! Sürücü kaçıp saklandı
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Korkulan oldu! Osimhen için olay iddia

Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı33

163 milyon TL'yi nereden buldular? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Konya'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Korkunç kaza! Bir aile dağıldı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı

Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı!
Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor

Hollywood'un efsanesi ne hale geldi! Bakımına servet gidiyor
Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı! 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi

Yolcu gemisinden okyanusa düştü: 9 saat sonra balıkçılar kurtardı