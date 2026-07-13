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Pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs paniğe neden oldu

Pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs paniğe neden oldu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sokak ortasında pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şahıs, özel harekat destekli polis operasyonuyla gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, zanlı polis merkezine götürüldü.

Malatya'da sokak ortasında pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şahıs paniğe neden oldu. Özel harekat destekli polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs sokak ortasında havaya rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan ve şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, elindeki pompalı tüfekle birlikte bir apartmanın bahçesine giren şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmaz iken şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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