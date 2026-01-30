Haberler

İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var

İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.
  • Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., Turgut Temelli Caddesi'nde bulunan husumetlisi M.Y.'ye ait iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Saldırı sırasında yaralanan M.Y., çevredeki başka bir iş yerine sığınmaya çalışırken, şüpheli M.A. peşinden giderek yeniden ateş etti.

Olayla ilgisi bulunmayan 6 kişi daha yaralanırken şüpheli olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü