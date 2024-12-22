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Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Zanlı Yakalandı

Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Zanlı Yakalandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetlisi tarafından yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan M.T. yaralandı. Olay sonrası kaçan zanlı M.S. ise suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'da husumetlisi tarafından yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan zanlı ise suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gelincik Tepe mevkiinde M.S. yolda yürüyen husumetlisi M.T.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.T. yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın zanlısı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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