Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Malatya'nın Çöşnük Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Zanlılar, olay sonrası kaçtıkları araçla bölgeden uzaklaştı.

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, 21.30 sıralarında Çöşnük Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. ile A.K. otomobil ile geldikleri iş yerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Y.S. yaralanırken zanlılar geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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