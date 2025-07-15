Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, 21.30 sıralarında Çöşnük Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. ile A.K. otomobil ile geldikleri iş yerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Y.S. yaralanırken zanlılar geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - MALATYA