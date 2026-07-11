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Malatya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın zanlıları tutuklandı

Malatya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın zanlıları tutuklandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 9 Temmuz'da çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Atakan Gür'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'nde 9 Temmuz Perşembe günü meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Atakan Gür (25) ile B.Ş. ve H.C.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, açılan ateş sonucu göğsüne kurşun isabet eden Gür, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan ile 2 tabanca ele geçirirken, B.Ş. ile H.C.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ş. ile H.C.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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