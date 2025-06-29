Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Battalgazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.Ö., İ.Ö.'yü vurarak ağır yaraladı ve ardından yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Teknokent Konteyner Kentte sabah 07.00 sıralarında yaşanan olayda daha önceden husumet bulunan İ.Ö. ile M.Ö. isimli şahıslar karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., yanında bulunan tabanca ile İ.Ö.'yü vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.Ö., ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen İ.Ö.'nün tedavisi sürerken, olay sonrası suç aletiyle birlikte kaçan şüpheli M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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