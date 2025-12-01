Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, 7 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, 13.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede karşılaşan husumetliler A.Y.A., A.Ç., E.T., A.E.D. ile A.E., A.S. ve A.Ş. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla açılan ateş sonucu A.Y.A., A.E. ve A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 7 kişinin gözaltına alındığı, park halindeki 3 aracın ise isabet aldığı olayda bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan ve kartuş buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA