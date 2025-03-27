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Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Genç Yaralandı

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Malatya'da iki grup arasındaki husumet sebebiyle çıkan silahlı kavga sonucunda 17 yaşındaki bir genç yaralandı. Olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki bir genç yaralandı.

Olay, 00.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Venk yolu üzerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kol ve bacağına kurşun isabet alan 17 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan ekipler olayda kullanılan suç aleti ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Genç Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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