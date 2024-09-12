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Malatya'da silahlı çatışma: Tezgahtar ile müşteri yaralandı

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Malatya'da İnönü Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, tezgahtar ve bir müşteri yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, cadde ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda tezgahtar ile bir müşteri yaralandı.

Olay, 14.00 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, bölgedeki bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan M.G.'nin sol bağına müşteri M.G.'nin ise sağ bacağına kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler 1'i dolu 4 kovan bulurken olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı bir adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik malatya 3-sayfa Güncel Polis Olay

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