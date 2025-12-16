Haberler

Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı

Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, arkadaş grubunun eğlencesi sırasında arkadaşı tarafından kullanılan silahla 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da 16 yaşındaki bir çocuk arkadaşının kullandığı silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu kazara yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Kamalı Sokak içerisinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre beş kişilik bir arkadaş grubu bölgedeki bir ikamette eğlenmek amaçlı bir araya geldi. Bu sırada Y.A. (19) kurusıkıdan bozma tabanca ile atış yapmak isterken silahtan çıkan kurşun R.A.'ya (16) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı R.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Y.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi

İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı

Devasa farenin nereden çıktığını söylesek inanmazsınız!
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
title