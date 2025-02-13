Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirirken, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Akçadağ ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 176 adet 9 mm tabanca fişeği, 25 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 88 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hastanedeki skandala inceleme
img

Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek
img

Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı

Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararını verdi

Yerli mi yabancı mı? Derbiyi yönetecek hakem belli oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Kambur balina genci botla beraber yuttu
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.