Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da emniyet güçlerinde kente silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli 38 adet silah ile ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Malatya'ya il dışından kaçak silah getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

Silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler C.U., M.U. ve E.U. isimli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 38 adet tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında silah ticareti yapma suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. - MALATYA