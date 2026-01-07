Haberler

Malatya'da kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı

Güncelleme:
Malatya Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız silah satışına yönelik operasyonda 4 şahsı gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Malatya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 adet silah ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Ekiplerce yapılan iki farklı operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet kesici alet, 453 adet fişek ve 1 adet senet ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

