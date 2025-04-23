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Malatya'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 21 Bin 672 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 21 Bin 672 Hap Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 bin 672 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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