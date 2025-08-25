Malatya'da Şantiyede Yangın Çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Hanif Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir şantiyede mutfak olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA