Malatya'da Şantiyede İş Makinesi Devrildi, Genç Operatör Hayatını Kaybetti

Malatya'da bir şantiyede çalışma yaptığı esnada devrilen iş makinesinin altında kalan 24 yaşındaki operatör hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt İkizce Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kazı çalışması yapan M.A. (24), yaklaşık 3 metre derinliğindeki alana devrilen iş makinesinin altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç operatör, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

M.A.'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından adli kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA