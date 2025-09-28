Haberler

Malatya'da Şantiye Kazasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat şantiyesinde 55 yaşındaki tesisat ustası Nusret Ağırman, iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede 55 yaşındaki tesisat ustası, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan 55 yaşındaki tesisat ustası Nusret Ağırman, çalışma sırasında hareket halindeki iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ağırman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Nusret Ağırman'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna buradaki işlemlerin ardından ise defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
