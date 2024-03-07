Malatya'da Sahte 7 Bin Dolar Ele Geçirildi

Malatya'da, polis tarafından yapılan denetimlerde sahte 7 bin dolar ele geçirildi.

Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklet sürücüsü Y.D.'nin yapılan üst aramasında 100'lük banknot şeklinde 70 adet toplamda 7 bin dolar ele geçirildi.

Y.D.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MALATYA