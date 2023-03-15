Malatya'da sağanak sele dönüştü! Depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı

Malatya'da etkili sağanak yağmur sele dönüştü. Birçok noktada yollarda göçükler oluşurken bazı evleri su bastı. Yağış nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırları da su bastı. Buralarda kalanlar belediye ekiplerince tahliye edildi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın ardından Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yollarda göçükler oluşurken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

DEPREMZEDELERİN ÇADIRLARI DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yağış nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırları da su bastı. Buralarda kalanlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafikte de aksamalar yaşandı.

TARIM ARAZİLERİ DE SU ALTINDA

Doğanşehir ilçesinde aşırı yağış bölgede sele neden olurken, dereler taştı tarım arazileri su altında kaldı. Bölgede inceleme bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ekiplerin sahada çalışma yaptığını belirterek bu ana kadar kendilerine ulaşan yaralı ve can kaybı olmadığını söyledi.