Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da yapılan operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ruhsatsız silah satışı yapan ve bulunduran şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 217 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
