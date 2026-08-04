Malatya'da Pres Makinesi İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmede meydana gelen iş kazasında, pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede faaliyet gösteren bir işletmede çalışan 46 yaşındaki Amanullah Serferbay çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serferbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı