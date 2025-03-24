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Malatya'da Pompalı Tüfekle İş Yerine Saldırı

Malatya'da Pompalı Tüfekle İş Yerine Saldırı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Zanlılar kaçtı ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Malatya'da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Olay, saat 19.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede konteynerde faaliyet gösteren bir iş yerine bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, zanlılar kaçarak uzaklaştı. Olay yerinde inceleme yapan ptlsm ekiplers bir adet boş kartuş bulurken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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