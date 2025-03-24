Malatya'da Pompalı Tüfekle İş Yerine Saldırı

Malatya'da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Olay, saat 19.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede konteynerde faaliyet gösteren bir iş yerine bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, zanlılar kaçarak uzaklaştı. Olay yerinde inceleme yapan ptlsm ekiplers bir adet boş kartuş bulurken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA