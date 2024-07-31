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Malatya'da Polis Memuru 3 Kişiyi Silahla Vurarak Öldürdü

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Malatya'da bir polis memuru, annesi dahil olmak üzere 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Olayın ardından tutuklandı.

Malatya'da aralarında annesinin de bulunduğu 3 kişiyi silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait olduğu belirtilen iş yerine gelen polis memuru M.B. ile akrabaları arasında husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda, M.B., yanında getirdiği tabanca ile akrabalarının üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Çay (35), Şeref Çay (60) ile polis memurunun annesi Gülhan Baytok (61) hayatını kaybetti. Yarılalar Remziye Ç. ile Kadriye Ç.'nin ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay sonrası ekiplere teslim olan M.B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda hayatlarının kaybeden 3 kişi defnedilirken yaralıların ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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