Haberler

Malatya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı

Malatya'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü hakkında çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Malatya'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.

Olay, saat 01.15 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.İ. idaresindeki 44 AHJ 194 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle kovalamacaya giren araç Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde sıkıştırılarak durduruldu. Yakalanan sürücü gözaltına alınırken "dur" ihtarına uymamak, hatalı şerit değiştirmek ve emniyet kemeri takmamak başta olmak üzere çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Sürücü polis merkezine götürülürken, otomobil ise otoparka çekildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Epstein belgelerinde Michael Jackson'ın da fotoğrafı ortaya çıktı

Epstein belgelerinde Michael Jackson sürprizi!
Cem Küçük: Candaş Tolga Işık'ın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş

"Candaş Tolga'nın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş"
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title