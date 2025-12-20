Malatya'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı

Malatya'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.

Olay, saat 01.15 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.İ. idaresindeki 44 AHJ 194 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle kovalamacaya giren araç Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde sıkıştırılarak durduruldu. Yakalanan sürücü gözaltına alınırken "dur" ihtarına uymamak, hatalı şerit değiştirmek ve emniyet kemeri takmamak başta olmak üzere çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Sürücü polis merkezine götürülürken, otomobil ise otoparka çekildi. - MALATYA