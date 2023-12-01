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Malatya'da PKK/PYD operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Malatya'da jandarma tarafından PKK/PYD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Malatya'da jandarma tarafından PKK/PYD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi, Yeşilyurt ilçelerinde PKK/PYD terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Malatya PKK Tutuklama Cezaevi Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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