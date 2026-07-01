Haberler

Malatya'da iki pikap çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da iki pikap çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya-Kayseri kara yolunda iki pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Kürecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halindeki iki pikap henüz bilinmeyen bir nedenle sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken araçlardan biri savrularak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu

Talisca'nın sağlık durumu belli oldu
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul'da 3 ay sürecek yasak! Satışı ve kullanımı durduruluyor
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Deprem etkisi yaratan kulis! CHP'nin kalesi AK Parti'ye geçiyor