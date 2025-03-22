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Malatya'da Park Halindeki İki Araçta Eş Zamanlı Yangın Çıktı

Malatya'da Park Halindeki İki Araçta Eş Zamanlı Yangın Çıktı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde park halindeki iki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda araçlar kullanılmaz hale gelirken, yaralanan kimse olmadı.

Malatya'da park halindeki 2 araçta eş zamanlı çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda araçlar kullanılmaz hale geldi.

Olay, 04.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Özsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5. Cadde üzerinde park halinde olan 44 DB 586 plakalı kamyon ile 10 ARK 258 plakalı mikser aracında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı eşzamanlı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaklaşık 30 dakika süren bir çalışmanın arından yangın söndürüldü. Olayda araçlar kullanılmaz hale geldi.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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