Malatya'da Pancar Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan pancar yüklü tır devrildi. Tonlarca pancarın yola savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan 02 BC 153 plakalı Mercedes marka pancar yüklü tır, kavşakta sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tonlarca pancarın yola savrulduğu kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.